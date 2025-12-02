Sorteio da Copa do Mundo é nesta sexta-feira; saiba como será

A Fifa realiza nesta sexta-feira (5), a partir das 14h (de Brasília), o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026.

A definição das chaves e dos caminhos nos playoffs será realizada em um evento no Kennedy Center, em Washington, e contará com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Técnicos de todas as seleções já classificadas para a Copa do Mundo, o que inclui Carlo Ancelotti, que comanda o Brasil, são esperados para o sorteio. À exceção será o Irã, que anunciou boicote ao evento por ter tido restrições nos pedidos de visto.

As regras do sorteio foram anunciadas na semana passada. Todas as 42 seleções já classificadas foram alocadas em quatro potes com base no ranking da Fifa, à exceção de Canadá, Estados Unidos e México, que ficarão no Pote 1 por serem os anfitriões do torneio. Além disso, as seis seleções que ainda buscam vaga na Copa do Mundo através das repescagens serão representadas por bolinhas no Pote 4.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo também terá restrições. Já se sabe de antemão que o México ficará no Grupo A; o Canadá, no B; e os Estados Unidos, no D. Além disso, Espanha e Argentina, que ocupam as duas primeiras colocações no ranking da Fifa, e França e Inglaterra, posicionadas logo na sequência, ficarão em lados opostos nos playoffs caso se classifiquem em primeiro lugar nos seus grupos.

O Mundial de 2026 será o maior de todos os tempos. Pela primeira vez, a competição será disputada por 48 seleções. Isso significa que serão formados 12 grupos no sorteio da Copa — eram oito até a última edição.

Fifa fará novo evento no dia seguinte ao sorteio da Copa do Mundo

Nessa segunda-feira (1), a Fifa anunciou que fará uma transmissão ao vivo no sábado (6), a partir das 13h (de Brasília) para anunciar os locais e os horários de todas as 104 partidas que serão definidas no sorteio de sexta-feira.

O evento será apresentado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, e contará com a presença de lendas da Fifa — jogadores históricos de diferentes países —, que irão comentar os confrontos. Além deles, representantes das 42 seleções estarão na plateia.