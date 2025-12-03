Antaq suspende estudos de privatização da Hidrovia do Madeira após pedido de Bagattoli

Um dos maiores críticos da concessão da Hidrovia do rio Madeira, o senador Jaime Bagattoli (PL) declarou que a Antaq já garantiu a paralisação dos estudos de privatização da hidrovia.

A declaração veio durante uma audiência pública na Comissão de Integração Nacional, da Câmara dos Deputados, que debateu justamente a concessão da hidrovia do Madeira.

“A princípio, ficou acertado, na última reunião que tivemos, que está fora de cogitação a concessão da Hidrovia do rio Madeira. Eu quero aqui agradecer muito ao diretor geral da Antaq, o Frederico Dias, por ter nos ouvido e atendido pela suspensão da privatização da hidrovia do Madeira”, declarou o senador.

Nos últimos meses, Bagattoli tem liderado os esforços para impedir que a concessão da hidrovia avance. O trabalho inclui reuniões diretas com a Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), com a Bancada Federal de Rondônia e com exportadores e produtores do estado.

“Há dois anos que eu já venho falando das consequências de se privatizar a hidrovia do Madeira. A maioria dos portos hoje já são da iniciativa privada, logo não vemos vantagem para o exportador e a população em privatizar a nossa hidrovia, que já é a mais consolidada da região Norte. Vamos fazer o máximo possível para não por mais esse custo em cima do povo de Rondônia”, declarou o senador nas redes sociais.

CONCESSÃO

Com um trecho de mais de 1 mil quilômetros, compreendido entre Porto Velho e a foz do rio Amazonas, a hidrovia do rio Madeira é considerada uma das maiores rotas de escoamento de produtos do Brasil. Além dela, o Governo Federal incluiu, no fim de agosto, mais duas hidrovias da região Norte, a do Tapajós e do Tocantins, num pacote de privatizações.