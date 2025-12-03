Com foco em 2026, Frente Progressista “Caminhada Esperança” realizará lançamento regional em 13 de dezembro no Cone Sul

A Frente Progressista “Caminhada Esperança” chega ao Cone Sul de Rondônia no sábado, 13 de dezembro, reunindo partidos, movimentos sociais e lideranças políticas em Vilhena.

O encontro marca a etapa regional do movimento, que já passou por Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Guajará-Mirim e Cacoal, e reunirá representantes de Chupinguaia, Corumbiara, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Pimenteiras e Cabixi.

A iniciativa integra nove partidos progressistas — MDB, PT, PDT, PSB, PSOL, Partido Verde, PCdoB, Cidadania e Rede — sob a liderança do senador Confúcio Moura (MDB) e do ex-senador Acir Gurgacz (PDT). O objetivo é fortalecer a articulação política voltada para as eleições de 2026 e debater propostas para um novo modelo de desenvolvimento estadual.

Entre as pautas que serão apresentadas estão temas como inclusão social, sustentabilidade econômica, garantia de direitos e inovação. O movimento também defende políticas de empoderamento feminino, respeito às diversidades, fortalecimento da agricultura familiar e apoio a pequenos e médios produtores.

O evento contará com a presença do senador Confúcio Moura, do ex-senador Acir Gurgacz, da deputada Cláudia de Jesus (PT), além de dirigentes partidários, representantes sindicais e lideranças de movimentos sociais. As lideranças concederão entrevista coletiva à imprensa, detalhando os objetivos do movimento e as agendas previstas para 2026.