Equipe de voleibol de Cerejeiras conquista 3º lugar na 20ª Copa AVV e destaca avanço do esporte no município

A equipe sub-15 feminina da Escolinha de Vôlei de Cerejeiras alcançou o 3º lugar na 20ª edição da Copa AVV, um dos campeonatos mais tradicionais e prestigiados do voleibol em Rondônia. O evento reuniu equipes de diversas regiões do Estado e também do Mato Grosso, colocando as jovens atletas cerejeirenses entre os destaques da competição.

As jogadoras, todas formadas na Escolinha de Vôlei desde o início do projeto, enfrentaram adversárias experientes e demonstraram desempenho consistente ao longo dos jogos. A participação na Copa AVV ocorreu após convite oficial da organização, reforçando o reconhecimento do trabalho desenvolvido no município.

A Prefeitura de Cerejeiras, por meio da nova administração, tem ampliado o apoio ao esporte local. O secretário municipal de Esportes, Cleiton Capanema, esteve à frente da articulação que possibilitou a participação das atletas na competição. Segundo a gestão, atender às demandas da escolinha tem sido uma prioridade, garantindo estrutura e incentivo contínuo.

O projeto conta com o trabalho voluntário do professor Davy Alves, responsável pelo treinamento dos atletas. Com ampla experiência na modalidade, o treinador atua desde o início da escolinha, contribuindo diretamente para o desenvolvimento técnico e emocional dos jovens. As professoras Fabiana e Júlia, mesmo durante período de licença, também colaboraram com o projeto.

Outro apoio importante é o da empresária Tônia Camila, que participa de forma voluntária na organização financeira, cuidados com uniformes e suporte às atividades, acompanhando de perto cada etapa por ser mãe de uma atleta. A associação de vôlei ADVC, presidida pelo professor André Garcia, também tem prestado apoio contínuo aos atletas.

De acordo com os responsáveis, a união de esforços entre voluntários, profissionais, pais e poder público tem fortalecido o esporte no município. A administração municipal reconheceu o empenho de todos e destacou o trabalho do prefeito Sinesio, que vem priorizando ações de incentivo ao esporte em Cerejeiras.

A conquista na Copa AVV reflete o crescimento da modalidade no município e reforça o compromisso da equipe e de seus apoiadores em continuar buscando resultados expressivos para o voleibol cerejeirense.