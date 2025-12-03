Eyder Brasil homenageia Escola Barão do Solimões pelos cem anos de história

O deputado estadual Eyder Brasil prestou homenagem à Escola Barão do Solimões, que completou 100 anos no dia 25 de agosto. A solenidade reuniu servidores, ex-profissionais e representantes da comunidade escolar para celebrar o marco histórico.

Durante o evento, a instituição recebeu a Medalha do Mérito Legislativo, honraria concedida pelo Parlamento rondoniense em reconhecimento à relevância educacional da escola ao longo de um século. Também foram entregues Votos de Louvor a 129 servidores, entre professores e funcionários, pelos serviços prestados ao ensino público. Profissionais já falecidos, que contribuíram de forma significativa para a formação de gerações, também foram lembrados com homenagem in memoriam.

“Celebrar 100 anos da Barão do Solimões é reconhecer a dedicação de quem passou por essas salas e construiu uma história que atravessa gerações. Cada profissional homenageado faz parte desse legado”, destacou o parlamentar

Fundada em 1925, a Escola Barão do Solimões é uma das instituições mais tradicionais de Porto Velho e integra a rede estadual de ensino. Segundo dados da Secretaria de Estado da Educação (Seduc-RO), a unidade atende estudantes em diferentes etapas da educação básica e se destaca pela participação em projetos pedagógicos e atividades culturais que fortalecem o vínculo com a comunidade.