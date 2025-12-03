Homem com tornozeleira eletrônica é detido após furto em comércio em Vilhena

Na tarde de terça-feira, 2 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha atendeu uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Curitiba, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao amanhecer, a proprietária do comércio chegou para trabalhar e encontrou a porta arrombada.

No interior do local, constatou a subtração de um notebook Lenovo de cor cinza, documentos pessoais dela e de seu filho, além de uma quantia em dinheiro, cujo valor não soube precisar.

O estabelecimento possui sistema de monitoramento interno, que registrou toda a ação criminosa.

Após análise das imagens, a equipe policial identificou o autor do furto, indivíduo já conhecido das guarnições por diversas ocorrências de furtos e outros delitos.

Com base nas informações e na localização do suspeito, que reside na mesma avenida, os policiais foram até o endereço, onde constataram que ele utiliza tornozeleira eletrônica.

A guarnição manteve contato com a Colônia Penal, que confirmou, por meio do registro de rota, que o monitorado esteve no local do furto por volta das 2h da madrugada.

A mãe do suspeito autorizou a entrada da equipe na residência. Durante as buscas, foram encontrados uma blusa de manga longa preta e um boné marrom com bordados brancos, idênticos aos que ele usava no momento do crime, conforme registrado pelas câmeras.

Ela relatou ainda que, por volta das 6h, viu o filho sair de casa levando um notebook dentro de uma caixa de pizza e que, ao retornar algumas horas depois, já não estava mais com o equipamento.

Segundo informou, o jovem é usuário de entorpecentes e possivelmente trocou o notebook em um ponto de venda de drogas.

O suspeito, contudo, não informou o destino do aparelho furtado. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unisp, junto com os itens localizados, para as providências cabíveis.