Ieda Chaves busca apoio da Sesau para destinar ambulância tipo C para Itapuã do Oeste

O município de Itapuã do Oeste possui extensa área territorial e enfrenta desafios logísticos no transporte de pacientes, principalmente em casos de urgência e emergência. Por conta dessa necessidade, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) recomendou, através da Indicação N. º 15110/2025, a aquisição de uma ambulância tipo C para o município ao governo de Rondônia.

A proposta, que deve ser avaliada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesau), funciona como uma medida indispensável para aprimorar a infraestrutura da rede pública de saúde e garantir o pronto atendimento aos cidadãos.

“Atualmente, o atendimento depende de deslocamentos até municípios vizinhos, o que agrava o risco à vida dos pacientes em situações críticas. A aquisição da ambulância [tipo C] permitirá agilidade, segurança e eficiência no atendimento, reduzindo o tempo de resposta e melhorando o suporte pré-hospitalar”, argumenta Ieda Chaves.

Em outro trecho, a deputada estadual ressalta que “diante da relevância da matéria e do impacto positivo que a medida trará à população de Itapuã do Oeste, [a saúde deve ser] garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde”.

A demanda foi apresentada pelo prefeito Nei Martins (Avante) e reiterada pelo vereador Serginho Veterinário (PSD).

Legislação

Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado.