Investimentos e obras que transformam municípios consolidam 2025 como novo ciclo de desenvolvimento em RO

O ano de 2025 consolidou um novo ciclo de desenvolvimento em Rondônia, com a execução de obras que transformaram o cenário urbano e ampliaram o acesso da população a serviços públicos de qualidade.

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), investiu mais de R$ 43,5 milhões em projetos que modernizaram a infraestrutura urbana, valorizaram espaços públicos e garantiram mais eficiência energética com a expansão de iluminação em LED, revitalização de praças e feiras municipais, e obras de saneamento básico em todo estado.

Entre os principais marcos do ano, estão as obras de modernização da iluminação pública nos municípios de São Miguel do Guaporé, Cujubim, Pimenta Bueno, Vale do Anari e Itapuã do Oeste, que juntos somam mais de R$ 7 milhões em investimentos. As ações contemplaram a implantação de luminárias em LED e a ampliação das redes elétricas em áreas urbanas estratégicas — incluindo o perímetro urbano da BR-364, em Pimenta Bueno, e da BR-429, em São Miguel do Guaporé.

OBRAS QUE FORTALECEM A COMUNIDADE

Em 2025, a Seosp manteve o avanço de obras que fortalecem o convívio social e o desenvolvimento local em diversas regiões. Em Alta Floresta d’Oeste, a revitalização da Feira Municipal, com investimento de R$ 854 mil, segue em andamento. Em Cacoal, a obra de revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Cora, com investimento de mais de R$ 6 milhões, também está em execução, e em Vilhena, a construção do Centro de Castração de Animais, no valor de R$345 mil.

Em Chupinguaia, a Praça do Boi, com aporte de R$ 300 mil, também está em fase de conclusão. Entre as obras já entregues em 2025, teve a reforma da Creche Pequeno Polegar (R$ 100 mil); a revitalização da Praça de Vista Alegre do Abunã (quase R$ 2 milhões); e do Campo do Abobrão, entregue em fevereiro, com investimento de R$ 3 milhões, entre muitas outras obras.

BEM-ESTAR E INCLUSÃO

O eixo social também recebeu atenção especial com a ampliação de sedes e barracões de associações e clubes comunitários. Em Ji-Paraná, o Instituto Kaleo teve sua sede ampliada com investimento de R$ 522 mil, enquanto Jaru, Costa Marques e São Miguel do Guaporé receberam novas estruturas (barracões) de uso coletivo, somando mais de R$ 667 mil, reafirmando o compromisso do governo de Rondônia com o bem-estar e a inclusão social.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o balanço das entregas representa a consolidação de uma gestão voltada a resultados. “Cada obra entregue significa mais dignidade e oportunidades. Trabalhamos com responsabilidade, priorizando investimentos que geram impacto real e melhoram a vida das pessoas”, ressaltou.

SANEAMENTO BÁSICO

Também em 2025, o governo de Rondônia avançou em obras de saneamento básico. Com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e contrapartida do estado, o avanço dos trabalhos tem gerado mudanças de cenários nos municípios de Porto Velho, Ji-Paraná, Jaru, e distrito de União Bandeirantes, contemplados com obras de melhoria e ampliação da rede de abastecimento de água e implantação do sistema de esgotamento sanitário.

Entre os destaques, está a entrega do Sistema de Abastecimento de Água no distrito de União Bandeirantes, realizada em abril. Com investimento superior a R$ 9 milhões, a obra garantiu a construção de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) com capacidade para tratar 30 litros por segundo, e um reservatório semienterrado com capacidade de 1.000 m³, garantindo água tratada em 100% das residências.

Na Capital, importantes investimentos estão em andamento para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento de água. Com um total de R$ 240 milhões em recursos aplicados, sendo mais de R$ 179 milhões do governo federal e R$ 60 milhões do governo de Rondônia, as obras contemplam desde a execução de adutoras de 1.400 milímetros, execução de 282.338,71 mil metros de redes de distribuição até a construção de reservatórios e estações de tratamento.

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Em Jaru, os investimentos somam mais de R$ 73 milhões, aplicados em duas frentes: a ampliação do sistema de abastecimento de água e a implantação do sistema de esgotamento sanitário. As obras incluem redes coletoras, estações elevatórias e lagoas de tratamento que irão transformar o saneamento básico do município. A ampliação da Estação de Tratamento de Água, com capacidade de 60 litros por segundo, já está com mais de 100% de execução.

Ji-Paraná também avança com obras, totalizando mais de R$ 268 milhões em investimentos. O município está recebendo um novo sistema de esgotamento sanitário, além da ampliação e setorização do abastecimento de água, que já alcançam mais de 60% de execução. As melhorias incluem redes coletoras, reservatórios e sistemas de automação, que garantirão mais eficiência no uso da água e qualidade de vida para milhares de moradores.

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Elias Rezende, reforçou que a gestão estadual segue comprometida com a eficiência e o desenvolvimento equilibrado. “Em 2025, avançamos em todas as regiões, entregando obras estruturantes e fortalecendo parcerias. Em 2026, continuaremos com o mesmo propósito: construir um estado mais desenvolvido, iluminado e humano”, destacou.