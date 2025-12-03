Motociclista fica ferido após colisão ao tentar ultrapassagem no Centro de Vilhena

Na manhã de terça-feira, 2 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito com na Avenida Major Amarante, região central de Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local a equipe policial constatou que um veículo VW Gol trafegava pela Avenida Gonçalves Dias, sentido BR-364, quando reduziu a velocidade para realizar conversão e acessar a Avenida Major Amarante.

No mesmo momento, uma motocicleta Honda, que seguia logo atrás, tentou realizar a ultrapassagem e acabou colidindo com o carro.

Com o impacto, o condutor da motocicleta sofreu uma queda e apresentou lesões no braço direito, principalmente nos dedos.

O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento pré-hospitalar e encaminhou a vítima ao Hospital Regional, onde permaneceu sob cuidados médicos, relatando fortes dores nas costas.

A motocicleta envolvida na colisão ficou estacionada sobre a calçada, já que nenhuma pessoa habilitada compareceu ao local para removê-la.

A chave foi posteriormente entregue ao proprietário no hospital, ficando ele responsável por retirar o veículo posteriormente.

O VW Gol permaneceu estacionado no local, pois sua condutora trabalha em um estabelecimento situado em frente ao ponto do acidente.

A Polícia Militar acionou a perícia criminal, porém o perito não compareceu, pois encontrava-se fora da cidade no momento do chamado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.