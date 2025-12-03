Motor de betoneira é furtado de obra em construção no bairro Orleans em Vilhena

Na manhã de terça-feira, 2 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um imóvel em construção localizado na Rua Vargas, no bairro Orleans, em Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, no local, a equipe policial manteve contato com o responsável pela obra.

Ele relatou que, na tarde dia anterior, por volta das 18h, após o encerramento do expediente, os pedreiros e o servente guardaram suas ferramentas e deixaram uma betoneira amarela na parte interna da construção.

Ao retornar ao trabalho na manhã de terça-feira, o responsável percebeu que o equipamento havia sido mexido. A betoneira foi desmontada e o motor, subtraído.

Ainda de acordo com o relato, a forma como a desmontagem foi feita indica que o autor do furto tinha conhecimento técnico, já que a retirada das peças exige habilidade específica.

O responsável informou também que a betoneira é locada e que deverá repassar posteriormente o número de série, bem como o nome da empresa responsável pela locação.

A ocorrência foi registrada e será investigada pela Polícia Civil.