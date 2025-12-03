“Ninguém pode ficar para trás”: Confúcio Moura cobra inclusão real na educação durante discurso no Senado

Em pronunciamento realizado na tarde da ultima segunda-feira, 1, no Plenário do Senado Federal, o senador Confúcio Moura (MDB-RO) destacou a urgência de políticas públicas que garantam inclusão, equidade e oportunidades reais para a juventude brasileira, especialmente para aqueles que vivem em regiões socialmente vulneráveis.

O senador iniciou sua fala em tom descontraído, citando a vitória do Flamengo na Libertadores, mas rapidamente direcionou o discurso para a pauta central: a necessidade de um Estado mais presente na vida dos jovens. Segundo ele, o país ainda convive com uma profunda desigualdade de acesso aos serviços essenciais.

Durante sua fala, Confúcio elogiou a iniciativa de uma universidade em Brasília dedicada à preservação das línguas e tradições indígenas, apontando o projeto como exemplo da diversidade cultural brasileira. O parlamentar destacou que o Brasil é formado por múltiplas influências — indígenas, europeias e africanas —, mas que essa riqueza cultural contrasta com a falta de oportunidades enfrentada por muitos cidadãos.

Ao abordar a realidade educacional, o senador ressaltou que jovens de áreas menos favorecidas não precisam apenas de discursos motivacionais, mas de condições concretas no presente. “Falta dignidade no presente”, afirmou, defendendo o funcionamento efetivo de escolas, hospitais, infraestrutura e demais serviços públicos.

Confúcio Moura também criticou a visão limitada de modernização baseada apenas na importação de tecnologia. Para ele, modernizar é incluir. “É garantir que ninguém fique para trás”, disse. O senador reforçou que, quando o Estado cumpre suas obrigações, os jovens se tornam agentes transformadores do desenvolvimento nacional.

Utilizando uma analogia com o futebol, ele afirmou que “um clube sério não promete títulos, promete estrutura e formação”, destacando que o Brasil precisa oferecer condições reais para que os jovens caminhem com segurança e se sintam valorizados.

Ao final do discurso, o parlamentar fez um apelo pela construção de um projeto nacional que respeite a diversidade e assegure oportunidades para todos. “Nenhuma nação se torna soberana sem cuidar integralmente da sua gente”, declarou. Confúcio concluiu desejando que cada jovem possa afirmar: “Eu sou o Brasil”, e se sentir digno de trilhar um futuro de sucesso.