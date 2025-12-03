Parque de exposições será palco do show de Pedro Paulo & Alex em Vilhena

O município de Vilhena receberá no próximo dia 26, sexta-feira, a dupla sertaneja Pedro Paulo & Alex sobe ao palco do Parque de Exposições para uma apresentação nacional que promete movimentar a cidade e atrair fãs de toda a região.

A venda de ingressos segue disponível, com valores definidos em três categorias: R$ 89,99 para o setor VIP, R$ 119,99 para o Front Stage, e R$ 2.500,00 para o camarote fechado, com capacidade para dez pessoas.

A organização do evento reforça as regras de acesso para menores de idade. A entrada só será permitida para menores acompanhados dos pais; jovens a partir de 16 anos poderão acessar o evento mediante apresentação de autorização e presença de um responsável.

O show integra a programação de grandes eventos previstos para o fim de ano no município, consolidando Vilhena como um dos principais polos culturais do Cone Sul de Rondônia. Mais informações podem ser adquiridas através do número (69) 99200-3905.