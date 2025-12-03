RO, MG e PA: PF deflagra operação contra grupo que cobrava R$ 70 mil para ingressar ilegalmente aos EUA

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na quinta-feira (28/11), a Operação “Rota Proibida”, com o objetivo de desarticular organização criminosa responsável por promover migração ilegal internacional.

A atuação do grupo alcançava os estados de Rondônia, Pará e Minas Gerais, com ramificações no exterior.

As investigações, iniciadas em 2024, revelaram que o grupo aliciava brasileiros interessados em ingressar ilegalmente nos Estados Unidos da América, cobrando cerca de R$ 70 mil por pessoa.

Para viabilizar o esquema, eram utilizadas agências de viagens que emitiam bilhetes aéreos sem registro de retorno ao país, facilitando o deslocamento pela rota conhecida como “cai-cai”, que compreende passagens por México, El Salvador e Guatemala.

Com base nas provas obtidas, a Justiça Federal expediu mandados de busca e apreensão, determinou o sequestro de bens e dispositivos eletrônicos, além da suspensão das atividades econômicas de empresas utilizadas como fachada para ocultar e dissimular os valores obtidos com o tráfico de pessoas.

Durante o cumprimento das medidas, foram apreendidos celulares, computadores, documentos e outros materiais que subsidiarão o aprofundamento das investigações. Os investigados poderão responder, conforme suas condutas, pelos crimes de promoção de migração ilegal , organização criminosa e lavagem de capitais).