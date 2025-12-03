Veja times do brasileirão com maior chance de rebaixamento

A reta final do Brasileirão 2025 está deixando a parte de baixo da tabela tão tensa quanto a briga pelo título.

A luta contra o rebaixamento mexe com torcida, planejamento esportivo e, claro, com o bolso dos clubes, que sofrem forte impacto financeiro em caso de queda para a Série B.

Com quatro vagas no Z4 e poucas rodadas restantes, alguns times já não têm mais para onde correr, enquanto outros ainda tentam escapar com combinações de resultados.

Panorama da luta contra o rebaixamento

Em 2025, o formato segue o mesmo: os quatro piores colocados após 38 rodadas caem para a Série B.

A tabela atual mostra clubes tradicionais brigando para não figurar nessa lista — cenário que adiciona drama à reta final e abre espaço para muita especulação, inclusive no mercado de apostas esportivas.

Quem Corre Mais Risco? Confira probabilidades

As probabilidades de queda são calculadas por departamentos de matemática, como o da UFMG, que utilizam modelos estatísticos complexos para projetar o destino de cada equipe.

Com a temporada de 2025 chegando ao fim, já temos uma equipe matematicamente rebaixada, mas o drama se concentra nas outras três vagas restantes.

A seguir, veja a lista das equipes que estão mais ameaçadas de disputar a segunda divisão no próximo ano, com base nos cálculos mais recentes (última atualização em 1º de dezembro de 2025):

Ceará

Probabilidade de Rebaixamento: 7,5%

Colocação: 14º

Pontos: 43

Aproveitamento Atual: 39%

O Vozão aparece numa posição relativamente segura, mas a proximidade com a zona de degola (Z-4) ainda exige atenção máxima.

Uma sequência de maus resultados pode rapidamente alterar essa probabilidade, colocando o Ceará no centro do drama.

Vitória

Probabilidade de Rebaixamento: 30,6%

Colocação: 15º

Pontos: 42

Aproveitamento Atual: 38%

Com um aproveitamento baixo, o Vitória está em uma situação perigosa.

O time precisa de resultados urgentes, pois a marca de 30% de chance de queda representa um risco real e exige que a equipe some pontos cruciais nas rodadas finais.

Internacional

Probabilidade de Rebaixamento: 40,8%

Colocação: 17º (Primeiro time na Z-4)

Pontos: 41

Aproveitamento Atual: 37%

Para a surpresa de muitos, o Internacional se encontra na Z-4 e com uma alta probabilidade de rebaixamento.

Com apenas 41 pontos, a equipe gaúcha precisa de uma reação imediata, onde cada jogo se tornou uma “final” para evitar a tragédia.

Santos

Probabilidade de Rebaixamento: 51,4%

Colocação: 16º (Primeiro time fora da Z-4)

Pontos: 41

Aproveitamento Atual: 37%

O Santos é um dos clubes mais pressionados do momento.

Com mais da metade das chances de cair, o Peixe vive um drama intenso, com aproveitamento idêntico ao do Inter, mas a pouca diferença de critérios o mantém, por enquanto, fora da zona.

Fortaleza

Probabilidade de Rebaixamento: 69,5%

Colocação: 18º

Pontos: 40

Aproveitamento Atual: 37%

A situação do Fortaleza é a mais crítica entre os times que ainda têm chance de escapar.

Com quase 70% de chance de rebaixamento, o Leão do Pici precisa de uma combinação improvável de vitórias próprias e tropeços dos adversários diretos para se salvar.

Situações Irreversíveis e Riscos Mínimos

A tabela já conta com duas equipes que tiveram o seu destino selado:

Juventude: 100% de chance de rebaixamento.

Sport: 100% de chance de rebaixamento e matematicamente o lanterna da competição.

Por outro lado, times como RB Bragantino (0,15%), Atlético-MG (0,0428%), Vasco (0,0204%), Corinthians (0,0017%) e Grêmio (0,0004%) têm riscos praticamente nulos de queda.

Para equipes como São Paulo, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, a chance de rebaixamento é matematicamente zero.

Como isso movimenta o mercado de apostas

Reta final com clubes grandes ameaçados de rebaixamento costuma aquecer bastante o mercado de apostas.

Para quem acompanha esse cenário e pretende apostar com cautela, vale pesquisar bem as casas de apostas que aceitam Pix para depositar, já que esse método permite movimentar a banca com rapidez e segurança nas rodadas decisivas.

Além disso, quem está começando ou quer testar mercados de Z4 com valores bem baixos pode recorrer a plataformas de apostas de 1 real, que permitem entrar em jogos grandes e em apostas de longo prazo sem expor um valor alto de imediato.

Apostas responsáveis

Mesmo em um contexto emocionalmente pesado como a luta contra o rebaixamento, é importante lembrar que apostas esportivas envolvem risco e devem ser encaradas apenas como uma forma de entretenimento para maiores de 18 anos.

Nem o melhor modelo estatístico, nem a leitura perfeita da tabela garantem retorno financeiro.

Por isso, definir um limite claro de quanto se está disposto a perder, não comprometer o orçamento do dia a dia e evitar apostar apenas para tentar recuperar prejuízos são atitudes essenciais para manter a atividade saudável.