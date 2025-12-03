VÍDEO: filho denuncia bloqueio de conta de mãe idosa por dívida com Município de Cerejeiras e relata dificuldades para comprar remédios; prefeito comenta

A moradora de Cerejeiras, Divina Alves da Silva, de 69 anos, enfrenta dificuldades após ter sua conta bancária bloqueada por dívida antiga relacionada à taxa de coleta de lixo.

Segundo a família, mesmo depois de realizar o parcelamento do débito junto ao Município, ela continua impossibilitada de receber a aposentadoria, usada para custear medicamentos e despesas básicas. Valteci Barbosa da Silva, filho da idosa, disse que o bloqueio persiste há cerca de dois meses.

Em vídeo que circula nas redes sociais, ele relata que a mãe depende de remédios de uso contínuo, é aposentada e não possui outra fonte de renda.

Afirma que, apesar de terem firmado um acordo com a Prefeitura em 6 de novembro, com parcelamento em dez vezes, o acesso ao benefício previdenciário segue impedido.

Segundo ele, a família quitou a primeira parcela e pagou também honorários advocatícios relacionados ao processo, mas a conta permanece bloqueada. “A gente não consegue receber para pagar as contas dela”, descreve no vídeo, afirmando ainda que a idosa sofre de diabetes, problemas pulmonares e ansiedade.

A família informou que a Defensoria Pública representa Dona Divina no caso. Valteci afirma que, mesmo após buscar atendimento no Judiciário, a liberação não ocorreu. Ele também relata dificuldades econômicas, já que trabalha de forma autônoma e precisa cuidar da mãe, o que limita sua disponibilidade para serviços diários.

Em conversa com a reportagem do Extra de Rondônia, Valteci declarou que a família buscou regularizar a situação por entender o atraso da dívida, mas esperava que, com o acordo formalizado, a conta fosse desbloqueada. Ele explicou ainda que a mãe é analfabeta e não conseguia identificar notificações sobre a pendência. “A gente só queria que fizessem justiça pra gente”, disse, destacando preocupação com os custos de energia, água e principalmente com a compra dos medicamentos.

PREFEITO COMENTA

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com o prefeito Sinésio José, para ouvir a versão do Município. Ele se comprometeu a verificar a situação da idosa nesta quinta-feira, 4, e mostrou preocupação com o caso. “Da minha parte, como prefeito e representante do povo, iremos tentar resolver essa situação. Não era do meu conhecimento. A mesma indignação do rapaz é a minha também”, destacou

>>> ASSISTA AO VÍDEO ABAIXO: