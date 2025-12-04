Após cobrança por mais atenção, mulher é agredida pelo marido em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma chácara na Linha 01, zona rural de Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, ao chegarem ao local os policiais encontraram a vítima com escoriações no tórax e no pé, relatando ter sido agredida pelo companheiro após uma discussão motivada por desentendimentos familiares.

Durante o ataque, o agressor também tentou estrangulá-la, mas foi contido pelo filho da vítima, que interveio utilizando uma haste metálica.

O homem ainda danificou objetos da residência e o automóvel da família antes de fugir em um carro de cor escura com auxílio de um parente.

A fuga foi interrompida após moradores vizinhos acionarem a Polícia Militar. Durante as buscas, a guarnição localizou o suspeito em uma residência no bairro São José, onde ele demonstrou nervosismo e acabou confirmando as agressões.

O familiar que auxiliou na fuga foi orientado sobre possíveis responsabilidades por atrapalhar o trabalho policial.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.