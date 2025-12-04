COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

SHIRLEY MIRANDA É HOMENAGEADA NA ALERO A empresária SHIRLEY DE OLIVEIRA MIRANDA do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, foi homenageada na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia com o Título Honorífico de Cidadã do Estado de Rondônia outorgado pela deputada estadual Ieda Chaves. A homenageada foi prestigiada pelo esposo empresário Gilberto Miranda já homenageado em outra ocasião, pela filha Letícia Miranda Beltrame, o genro Gustavo Beltrame, as netas Clarice e Ana Laura Miranda Beltrame e Rafael Miranda, e pela procuradora de justiça Andréa Damacena Engel e ouvidora geral do Ministério Público de Rondônia

JOTA R – FIAT TITANO RANCH – PSV Cacoal Registrei na concessionária PSV FIAT em Cacoal/RO, meu irmão empresário José Ricardo Linhares com sua FIAT TITANO RANCH Turbo Diesel 2.2 4X4. Na foto Jota R, a gestora de vendas Rute Mandrick e o consultor de vendas Dyego Ramon responsável pela venda

NATAL NA PSV FIAT – Cacoal O casal empresário Samuel Hikari da Star Baterias e advogada Fernanda Fabiano com os filhos Zion e Luca na lindíssima decoração natalina da concessionária PSV FIAT em Cacoal/RO

NATAL NA PSV FIAT – Cacoal A médica Thais Gaona com os filhos Davi e Lara na lindíssima decoração natalina da concessionária PSV FIAT em Cacoal/RO

SICOOB FRONTEIRAS – MIMOS DE NATAL Agradeço a diretoria do SICOOB FRONTEIRAS pelos mimos que recebi na agência em Cacoal, sede da renomada cooperativa financeira com agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na foto estou com Elaine Mendonça, Erick Rocha e Heitor Gomes responsáveis pelo marketing

CASA & DECORAÇÃO / DIMARE CACOAL Registrei os sócios proprietários Otávio Foli e Wender Garcia da loja de móveis planejados DIMARE e da CASA & DECORAÇAO em Cacoal/RO, loja de móveis e decoração que durante todo o mês de dezembro realiza sua tradicional BLACK CHRISTMAS com descontos e prazos imperdíveis

CHÁ DE BÊBE DE LUCAS No último sábado, 29, em Campo Grande/MS, minha primogênita arquiteta Bruna Linhares Travençolo Salvadori ganhou um animado e descontraído CHÁ DE BEBÊ. Na foto Bruna grávida de oito meses do segundo filho, que se chamará Lucas, seu esposo Diogo Salvadori e a filha Beatriz que completa 04 aninhos, em janeiro próximo

CHÁ DE BEBÊ NA CASA DA VOVÓ ARLENE Em Campo Grande/MS, no último dia 29, minha primogênita arquiteta Bruna Linhares Travençolo Salvadori ganhou um animado e descontraído CHÁ DE BEBÊ realizado na residência da vovó paterna Arlene Sant’Ana Salvadori, cercada de muito carinho e cuidados pela bisavó Zegomar Brum Sant’Ana, a cunhada Danuza Sant’Ana Salvadori Mochi com a filha Manuela Salvadori Mochi e minha caçula Fernanda Linhares Travençolo. Nas fotos Bruna com algumas das inúmeras amigas, que compareceram para compartilhar o momento

VALÉRIA CANESTRINI NA COP 30 A promotora de justiça Valéria Canestrini de Porto Velho/RO, participou da COP 30 em Belém/PA, como palestrante em três eventos distintos nos dias 18, 19 e 20 de novembro último, onde foram abordados temas como a atuação do MPRO no combate às queimadas. Nas fotos Valéria com a pesquisadora Lívia Laureto do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM, do jornalista Alexandre Mansur mediador em um dos eventos, e com a procuradora de justiça Dra. Silvia Cappelli do Rio Grande do Sul