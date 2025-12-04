Com Vilhena na lista, parceria entre CBF e a FFER viabiliza revitalização de estádios de Rondônia

Através da parceria entre a Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), cinco estádios de Rondônia estão recebendo ações de revitalização que vão desde a reformas de vestiários a manutenção e cuidados com o gramado.

Os estádios de Rondônia recebem as ações estruturadoras por meio do Projeto Palcos do Futebol, que visa a requalificação de estádios, garantindo melhores condições para atuação dos profissionais envolvidos nas partidas de futebol.

As obras já iniciaram nos estádios Aluízio Ferreira, em Porto Velho, Biancão em Ji-Paraná, Cassolão em Rolim de Moura, Luiz Alves Ataíde de Pimenta Bueno e o estádio Portal da Amazônia de Vilhena.

Os estádio foram contemplados após estudos e avaliações realizadas pela federação. O presidente da FFER Heitor Costa disse que o projeto Palcos do Futebol veio para Rondônia após uma ampla avaliação da entidade, “o projeto já está em execução e as obras devem ser concluídas antes do início do Rondoniense, gramados vestiários de jogadores e árbitros serão melhorados, além das melhorias também serão entregues equipamentos para manutenção de gramados” citou Heitor Costa.

Para o diretor da CBF e vice presidente da FFER, Bruno Costa, as ações de revitalização possibilitam melhores condições para a prática esportiva. “O projeto é inédito em Rondônia graças a parceria entre a FFER e a CBF o Palcos do Futebol chega em Rondônia, essas melhorias promovem a qualidade do espetáculo do futebol rondoniense, seja nas competições profissionais, de base ou feminino, continuamos trabalhando sempre em parceria com a CBF para o futebol de Rondônia”, afirmou.

Para o vilhenense Natal Pimenta Jacob, atuante na área esportiva, principalmente, nas categorias de base do futebol rondoniense, a parceria é de suma importância para Rondônia.

ESTÁDIO ALUÍZIO FERREIRA – PORTO VELHO

As obras de revitalização ja iniciaram, o estádio Aluízio Ferreira de Porto Velho que recebe reforma completa dos vestiários de atletas e arbitragem (pintura, climatização, bancos, hidráulica, elétrica, macas, mesa e limpeza geral).

Novos bancos de reservas adequandos ao padrão CBF para visitantes e mandante com 20 lugares, para diretores de partida e árbitros com 06 lugares e coberto. Aquisição de carrinho cortador de grama elétrico, uma roçadeira costal, maca padrão CBF para jogos profissionais e equipamento marcador de linhas de campo.

ESTÁDIO BIANCÃO – JI-PARANÁ

O estádio Biancão recebe sistema de irrigação completo, reforma geral dos vestiários de árbitragem, clube mandante e visitante (pintura, hidráulica, climatização, manutenção geral e limpeza).

ESTÁDIO CASSOLÃO – ROLIM DE MOURA

O estádio Cassolão de Rolim de Moura recebe sistema completo de irrigação para o gramado.

ESTÁDIO LUIZ ALVES ATAÍDE – PIMENTA BUENO

O estádio Luiz Alves Ataíde de Pimenta Bueno recebe sistema completo para irrigação do gramado.

PORTAL DA AMAZÔNIA – VILHENA

O estádio Portal da Amazônia de Vilhena recebe sistema completo de irrigação do gramado e reforma geral dos vestiários da arbitragem, clube mandante e visitante (pintura, hidráulica, manutenção geral e limpeza). As ações de revitalização dos cinco estádio de Rondônia devem ser concluídas até o mês de janeiro de 2026 antes do início do Rondoniense Série A.