Concurso da SEDUC avança com definição da banca organizadora e edital próximo de ser publicado; governador comenta

O Governo de Rondônia anunciou mais um avanço no processo para realização do concurso público da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC). Com a definição da banca organizadora, o certame entra na fase final antes da publicação do edital, que deverá trazer todas as informações sobre vagas, etapas e cronograma.

A empresa Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) foi escolhida para conduzir o concurso, após análise técnica realizada pelo governo. A informação foi confirmada pelo governador Marcos Rocha, que destacou, em suas redes sociais, que a decisão reforça o compromisso do Estado com a transparência e o fortalecimento da educação pública.

Segundo o governador, o concurso representa um passo importante para valorizar a carreira educacional e ampliar o quadro de profissionais da rede estadual de ensino. Ele afirmou que o governo tem investido continuamente na área e que a chegada de novos servidores contribuirá para manter o desempenho positivo alcançado por Rondônia nos indicadores nacionais de educação.

O anúncio também foi acompanhado de uma mensagem de incentivo aos candidatos. De acordo com o governo, este é o momento de intensificar os estudos, já que o edital está próximo de ser divulgado.

Com a banca definida, o concurso segue agora para a etapa final de elaboração do edital. Após sua publicação, os candidatos terão acesso a todas as orientações necessárias para participação no processo seletivo.

O Governo de Rondônia reforçou que o certame será conduzido com responsabilidade e total transparência, reafirmando o compromisso com a valorização dos profissionais da educação e com a construção de uma escola pública cada vez mais forte no Estado.