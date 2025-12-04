Empresa passa a ser responsável por resgate de cães e canil será construído em 30 dias em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena informa que desde novembro a empresa Universo Pet passou a ser a nova responsável pelos serviços de captura, acolhimento e assistência a animais em situação de abandono, em risco ou que possam oferecer perigo à população.

A contratação ocorreu por meio de chamamento público realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), do qual a empresa participou, apresentou proposta técnica e saiu vencedora.

Entre as responsabilidades assumidas está a construção de um novo canil municipal, que abrigará todos os animais recolhidos, desde o resgate até o processo de adoção. O projeto prevê ainda a implantação de um gatil, ampliando a estrutura destinada aos cuidados com felinos.

De acordo com Edvaneide Silva, coordenadora da Vigilância Sanitária, o serviço estava sob responsabilidade do órgão desde julho deste ano, após a intervenção realizada na associação Patinha Feliz. Desde então, a equipe municipal passou a acolher animais de rua, oferecendo alimentação, vacinação, medicação e posterior encaminhamento ao abrigo.

Com a nova administração, a Universo Pet terá 30 dias para construir o canil e realizar a retirada dos animais atualmente alojados no abrigo Patinha Feliz. Residências com mais de cinco animais também serão incluídas nas ações de recolhimento, conforme estabelece a Lei 2.547/2008, que institui o Código Sanitário do Município.

Com o projeto elaborado pela Semus, a parte de fiscalização de todo o processo será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Para solicitações, denúncias ou informações sobre resgates, a população pode entrar em contato diretamente com a Universo Pet pelo número: (69) 98410-5717.