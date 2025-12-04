Funerária busca familiares de jovem morto a tiros no bairro Ipê em Vilhena; vítima não portava documentos

O corpo do jovem assassinado na noite desta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, na Rua 9309, no bairro Ipê, em Vilhena, permanece no necrotério da funerária responsável aguardando parentes para reconhecimento, já que ele não portava documentos de identificação.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a vítima chegou ao local acompanhada de três homens que estavam em duas motocicletas.

Ao descer de um dos veículos, um dos indivíduos sacou uma arma e efetuou diversos disparos à queima-roupa, atingindo o jovem pelo menos dez vezes. Após o crime, os suspeitos fugiram em direção ao bairro Embratel.

A vítima usava chinelos, shorts, camiseta preta, uma corrente no pescoço e possuía várias tatuagens, entre elas duas de palhaço.

Após o trabalho da perícia, o corpo foi levado ao necrotério da funerária, onde aguarda familiares ou conhecidos para identificação.

Contato para reconhecimento: (69) 98455-1495 – falar com Nelson.