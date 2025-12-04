Homem é detido com drogas durante patrulhamento no Jardim América em Vilhena

Durante patrulhamento tático na região da Vila Aeronáutica, no bairro Jardim América, em Vilhena, a Polícia Militar intensificou a atenção por se tratar de uma área conhecida pelo comércio e consumo de drogas.

Em certo momento, os militares avistaram um homem já conhecido no meio policial caminhando de forma suspeita.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo e acelerou o passo, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, a equipe encontrou um aparelho celular, uma carteira com documentos, uma quantia em dinheiro e 12 invólucros contendo fragmentos semelhantes a crack.

Questionado, o homem afirmou ser usuário e disse que havia feito uso da droga na casa de uma conhecida, no bairro Jardim Primavera.

A guarnição foi até o endereço, onde a moradora autorizou a entrada dos policiais e confirmou que havia adquirido um cigarro artesanal com tabaco e fragmentos de crack, que teria sido entregue pelo próprio suspeito instantes antes.

Ainda conforme a PM, o abordado relatou possuir histórico criminal e ser usuário frequente de entorpecentes.

Diante das circunstâncias e dos indícios de prática ilícita, ele recebeu voz de prisão. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências cabíveis.