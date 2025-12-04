Facebook Instagram
quinta-feira, 04 de dezembro de 2025.

Homem é encontrado morto dentro de apartamento em Vilhena

Filha localizou o corpo ao levar comida para o pai
Na manhã desta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um apartamento localizado na Rua 739, no bairro Marcos Freire, em Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, a filha da vítima relatou aos policiais que havia ido ao local para levar comida ao pai e o encontrou sem vida, pendurado por uma corda na janela do apartamento.

A vítima, identificada como Amadeu Cardoso, de 68 anos, foi encontrada já sem sinais vitais. A área foi isolada e a equipe da Polícia Técnico-Científica (Politec) realizou os trabalhos de perícia.

Após a conclusão, o corpo foi liberado para a funerária São Matheus responsável pela remoção e pelos procedimentos de velório e sepultamento.

