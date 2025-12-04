Homem tem residência invadida e celular roubado durante assalto em Chupinguaia

Na madrugada de quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo em uma residência localizada na Rua Jorge Teixeira, em Chupinguaia.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais entraram em contato com a vítima, que relatou ter sido surpreendida por dois homens que invadiram sua casa durante a madrugada.

O primeiro suspeito foi descrito como alto, moreno, de porte físico forte, vestindo camisa amarela, calça jeans e tênis azul. Ele portava uma pistola de cor preta, com a qual anunciou o assalto.

O segundo suspeito vestia moletom com capuz preto, não sendo possível identificar outras características.

Do imóvel foi roubado um aparelho celular modelo iPhone 13, de cor branca. Testemunhas informaram que, ao presenciarem parte da ação criminosa, deixaram o local e acionaram a Polícia Militar, o que teria frustrado a continuidade do crime.

Após o roubo, os autores fugiram tomando rumo ignorado, levando apenas o celular.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que dará sequência às investigações.