Idoso é encontrado sem vida dentro de residência no bairro São José em Vilhena

Por volta das 13h desta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para verificar a informação repassada pelo Corpo de Bombeiros sobre a localização de um cadáver na Avenida José do Patrocínio, no bairro São José, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, familiares relataram que o idoso havia conversado normalmente com parentes por volta do meio-dia e, minutos depois, foi encontrado deitado em uma rede, na área coberta da residência, já sem sinais vitais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou o óbito no local. A funerária de plantão foi comunicada para realizar os procedimentos necessários.

O perito criminal foi informado da situação, porém, como não havia indícios de crime ou sinais de violência, a equipe da Politec não se deslocou ao endereço, tratando-se, aparentemente, de morte natural.