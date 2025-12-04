Motocicleta é furtada enquanto proprietário trabalhava em obra em Vilhena

Na manhã de quinta-feira, 4 de dezembro, uma motocicleta Honda Fan preta foi furtada na Rua Amapá, próximo à Avenida Rondônia, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o proprietário havia deixado o veículo no local enquanto trabalhava em uma obra e, ao se ausentar por instantes, viu um indivíduo magro, de pele morena e usando camisa de futebol em tons vermelhos saindo com a moto em direção à Avenida Rondônia.

A vítima relatou que acompanhou visualmente o trajeto do autor, observando que ele retornou pela Avenida Sergipe e parou o veículo em frente a um imóvel no Setor 19, apontado informalmente como possível ponto de comércio de entorpecentes. Em seguida, um segundo indivíduo subiu na motocicleta como passageiro, e ambos seguiram rumo à Avenida Perimetral.

A Polícia Militar foi acionada e se deslocou ao endereço informado, confirmando o local onde a moto havia sido estacionada. Porém, ao chegar, a guarnição não encontrou suspeitos, que já haviam fugido.

Câmeras instaladas próximas ao ponto do furto podem ter registrado a ação, o que pode auxiliar na identificação dos envolvidos. A motocicleta ainda não foi localizada.