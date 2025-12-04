Motocicleta roubada é encontrada pela PM em Vilhena

No início da noite desta quinta-feira, 4 de dezembro, a Polícia Militar foi acionada após a informação de que uma motocicleta Honda preta estaria abandonada na Linha 135, em Vilhena.
Segundo apurou o Extra de Rondônia, a guarnição se deslocou ao local e encontrou o veículo, uma Honda de placa RSV8D43, parcialmente escondida pela vegetação, indicando abandono recente.
Após consulta, verificou-se que a motocicleta possuía restrição de roubo/furto registrada no dia 2 de dezembro de 2025.
A equipe isolou o ponto onde o veículo foi localizado e verificou possíveis sinais de danos ou adulterações, mas nenhum vestígio que indicasse a autoria ou ligação direta com outros crimes foi encontrado.
Conforme orientação da Central de Operações, a motocicleta foi removida e apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), ficando à disposição da autoridade policial para as providências legais cabíveis.