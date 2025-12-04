Residência é furtada durante a noite no bairro Jardim Primavera em Vilhena

Na quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada até a Avenida 1711, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, após uma moradora relatar que sua casa havia sido invadida durante a noite.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, ao acordar pela manhã, a vítima percebeu que um homem não identificado entrou no imóvel e furtou diversos objetos, incluindo uma botija de gás de 13 kg, duas cadeiras de praia de alumínio na cor azul, uma bicicleta infantil masculina, uma bicicleta infantil feminina e uma caixa térmica preta.

A dinâmica do caso indica que o autor se aproveitou do período noturno para cometer o crime.

A guarnição coletou informações da vítima, registrou os itens subtraídos e realizou diligências na região, mas nenhum suspeito ou objeto foi localizado.

A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública para as providências da Polícia Judiciária.