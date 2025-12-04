Vigilante é rendida e tem arma funcional roubada no pátio da Ciretran em Vilhena

No começo da tarde desta quinta-feira, 4 de dezembro, a Polícia Militar foi acionada para atender a um roubo no pátio da Ciretran, em Vilhena, local destinado a veículos apreendidos.
Segundo apurou o Extra de Rondônia, uma vigilante foi surpreendida por um indivíduo que abriu o portão frontal da unidade alegando que buscaria uma motocicleta.
Em seguida, ele sacou um revólver e anunciou o assalto, subtraindo a arma funcional que estava sob posse da trabalhadora.
Após o crime, o autor correu em direção à Avenida Paraná. Um segundo vigilante, que estava em horário de almoço, ouviu os gritos da colega e tentou acompanhar o suspeito, mas não conseguiu alcançá-lo.
O criminoso foi descrito como magro, vestindo camiseta branca e utilizando capacete preto. Ele deixou estacionada na esquina da Rua 631 uma motocicleta preta, semelhante aos modelos Yamaha XTZ ou Honda Bros, sem placa. Após montar no veículo, fugiu em direção ao bairro Embratel.
Do local foi levado um revólver calibre .38, com cinco munições, pertencente à empresa responsável pela segurança do espaço.
A Polícia Militar realizou buscas, mas o suspeito não foi localizado.