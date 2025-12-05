Família identifica jovem de 18 anos executado a tiros em Vilhena

Foi identificado como Yuri Gabriel Andrade dos Santos, de 18 anos, o rapaz assassinado com cerca de 10 tiros na noite desta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, em Vilhena (leia mais AQUI e AQUI).

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima teria sido levada ao local onde foi executada por três homens em duas motocicletas.

Informações extraoficiais apontam que ele poderia ter alguma ligação com o crime organizado, hipótese que deverá ser investigada pela Polícia Civil para esclarecimento do caso.

A vítima foi reconhecida por familiares que estiveram no necrotério da funerária São Matheus e confirmaram sua identidade.