Caminhão pega fogo após colisão na BR-364 em Pimenta Bueno

Um grave acidente foi registrado neste sábado, 6 de dezembro de 2025, na BR-364, próximo a Pimenta Bueno, envolvendo um caminhão boiadeiro e um caminhão-tanque.
Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, com o impacto, um dos caminhões pegou fogo.
Um dos motoristas foi resgatado com queimaduras e recebeu atendimento emergencial no local pelo Corpo de Bombeiros, sendo posteriormente encaminhado ao hospital da região.
Inicialmente, a pista ficou totalmente interditada, mas agora está parcialmente liberada para o tráfego.
Ainda não há informações sobre as causas do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e deverá apurar as circunstâncias do sinistro.
Pessoas que passavam pelo trecho no momento da colisão registraram imagens e divulgaram nas redes sociais.
>>>Veja vídeo: