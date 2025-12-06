Caminhão pega fogo após colisão na BR-364 em Pimenta Bueno

Um grave acidente foi registrado neste sábado, 6 de dezembro de 2025, na BR-364, próximo a Pimenta Bueno, envolvendo um caminhão boiadeiro e um caminhão-tanque.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, com o impacto, um dos caminhões pegou fogo.

Um dos motoristas foi resgatado com queimaduras e recebeu atendimento emergencial no local pelo Corpo de Bombeiros, sendo posteriormente encaminhado ao hospital da região.

Inicialmente, a pista ficou totalmente interditada, mas agora está parcialmente liberada para o tráfego.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e deverá apurar as circunstâncias do sinistro.

Pessoas que passavam pelo trecho no momento da colisão registraram imagens e divulgaram nas redes sociais.

>>>Veja vídeo: