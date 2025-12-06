Mulher fica ferida após cair de bicicleta durante tentativa de furto em Vilhena

Na sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local a equipe policial entrou em contato com a vítima, que relatou estar transitando de bicicleta pela via quando foi surpreendida por um homem não identificado, também em uma bicicleta.

O suspeito se aproximou de forma repentina e tentou furtar a bolsa que estava amarrada ao guidom.

Ao segurar o objeto para impedir o crime, a vítima perdeu o equilíbrio e caiu, sofrendo lesões na testa, no braço e nas pernas. O autor fugiu em seguida, tomando rumo ignorado, sem levar nenhum pertence.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a mulher ao Hospital Regional, onde ela recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.

A Polícia Militar realizou buscas na região, porém nenhum suspeito foi localizado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.