Rondoniense de 5 anos conquista título mundial de Jiu-Jitsu em SP

O atleta Emanuel Carlos Pinho Rodrigues, de apenas 5 anos, conquistou hoje o título de campeão mundial kids de Jiu-Jitsu.

A competição foi realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), reunindo atletas de diversas regiões do país e do exterior.

Natural de Porto Velho, Rondônia, Emanuel representou o estado com destaque e alcançou o primeiro lugar em sua categoria, reforçando o crescimento do Jiu-Jitsu rondoniense em competições nacionais e internacionais.

Emanuel é filho de Vanderson Pinho Rodrigues e Karla Pinho Rodrigues, que acompanham de perto sua trajetória no esporte e incentivam o desenvolvimento técnico desde os primeiros anos.

Ele também é neto de Lúcia Helena e Carlos Alberto Pinho, pioneiros e fundadores de Colorado do Oeste, município onde a família tem forte presença histórica.

Com apenas cinco anos e já campeão mundial, o jovem rondoniense desponta como promessa do Jiu-Jitsu brasileiro, levando o nome de Porto Velho e de todo o estado para o cenário mundial.