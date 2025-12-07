Motociclista cai e é detido após perseguição policial em Vilhena

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina pela Avenida 34 quando, ao se aproximar do cruzamento com a Rua 03, no bairro Embratel, em Vilhena, a equipe observou três pessoas, cada uma conduzindo uma motocicleta sem placas de identificação e em alta velocidade.

Ainda conforme a polícia, os condutores realizavam manobras perigosas trafegando em apenas uma das rodas, colocando em risco a própria segurança e a de terceiros, o que motivou a tentativa de abordagem.

Os policiais acionaram os sinais luminosos e sonoros, dando várias ordens de parada, porém os motociclistas não obedeceram. Eles fugiram em alta velocidade, desrespeitando sinalizações de trânsito e avançando preferenciais, inclusive nas proximidades de um evento beneficente com grande circulação de pessoas.

Diante da situação, outras viaturas foram acionadas para auxiliar na tentativa de cercar o grupo e efetuar a abordagem de forma segura.

Durante a perseguição, um dos condutores, que estava em uma motocicleta azul, perdeu o controle da direção e caiu no cruzamento da Rua 7605 com a Rua 831, no bairro Alto Alegre. Os outros dois motociclistas conseguiram fugir.

No momento da abordagem, o rapaz apresentava sinais de embriaguez. Ele foi convidado a realizar o teste do etilômetro, mas recusou, sendo então encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para avaliação clínica.