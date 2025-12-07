Republicanos promove encontro da juventude com foco em novas filiações e posse de liderança em Ariquemes

A juventude de Ariquemes tem um encontro marcado com a renovação política e o exercício da cidadania. O partido Republicanos realiza, no dia 08 de dezembro, às 19h, o Encontro Municipal dos Jovens Republicanos.

O evento será sediado no auditório da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA) e promete ser um marco para o fortalecimento da sigla na região.

O encontro tem como objetivo principal reunir jovens interessados em participar ativamente da construção de políticas públicas, além de realizar um grande ato de novas filiações. Para aqueles que ainda não fazem parte do quadro partidário, esta será a oportunidade ideal para abonar a ficha e integrar um dos partidos que mais cresce no estado e no Brasil.

RENOVAÇÃO E LIDERANÇA

O ponto alto da noite será a filiação de Guilherme Redano, que ingressa no partido com a missão de assumir a presidência do Republicanos Jovem em Ariquemes. A posse da nova liderança simboliza o compromisso da sigla em dar voz e vez às novas gerações.

Sobre o novo desafio e sua entrada oficial na vida partidária, Guilherme Redano destacou a importância da união da juventude:

“Estou muito honrado em aceitar essa missão. A juventude de Ariquemes tem força, tem ideias e precisa de espaço para transformar essa energia em ações concretas. Minha filiação e a posse no Republicanos Jovem não são apenas atos burocráticos, são o início de uma caminhada onde queremos ouvir e trabalhar lado a lado com cada jovem da nossa cidade. Convido a todos para estarem conosco na ACIA; é a hora de quem quer fazer a diferença se juntar a nós.”

O INCENTIVO DE QUEM FAZ ACONTECER

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos), uma das principais lideranças políticas de Rondônia, reforçou o convite e destacou a importância de oxigenar a política com novos nomes.

“O Republicanos é um partido de portas abertas para o futuro, e o futuro se constrói agora, com a participação ativa dos nossos jovens. Fico muito feliz em ver o Guilherme assumindo essa responsabilidade e ver tantos jovens interessados em contribuir com Ariquemes. Quero convidar pessoalmente cada jovem que sonha com uma cidade melhor: venha ao nosso encontro nesta segunda-feira, faça sua filiação. A política precisa da sua visão e do seu dinamismo. Vamos juntos fortalecer nosso time,” declarou o deputado.