VÍDEO: colisão frontal deixa dois veículos destruídos na BR-174 entre Vilhena e Comodoro

Na manhã deste domingo, 7 de dezembro de 2025, um grave acidente envolvendo dois veículos foi registrado na BR-174, no trecho entre Vilhena (RO) e Comodoro (MT).

Imagens feitas no local mostram danos severos na parte frontal dos automóveis, indicando a força do impacto.

Ambos os carros ficaram parados às margens da rodovia com a frente completamente destruída.

O acidente ocorreu por volta das 6h. As condições de pista molhada e tempo nublado podem ter contribuído para a colisão, embora as causas oficiais ainda não tenham sido divulgadas.

A rodovia é uma das principais rotas de ligação entre Rondônia e Mato Grosso e registra intenso fluxo de veículos. Segundo relato de um motorista que passava pelo local, os veículos teriam colidido frontalmente durante uma tentativa de ultrapassagem.

Apesar da gravidade, não houve vítimas fatais e não foram constatadas fraturas aparentes entre os ocupantes. Um dos carros era um Hyundai Creta cinza, ocupado por moradores de Pontes e Lacerda (MT); o outro, um Fiat Prêmio, seria conduzido por um motorista de Vilhena.

Motoristas que presenciaram o acidente acionaram as autoridades. A Polícia Rodoviária Federal foi informada e uma viatura seguiu para atendimento da ocorrência.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos ou as circunstâncias exatas da colisão.

>>>Vídeo: