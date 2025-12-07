VÍDEOS: decoração natalina é inaugurada com show e animação em Chupinguaia

Neste sábado, 6 de dezembro, o município de Chupinguaia viveu uma noite de grande movimento e celebração com a inauguração da decoração natalina na principal praça da cidade, em frente à prefeitura municipal.

O evento marcou oficialmente a abertura das festividades natalinas do município e contou com a presença de várias autoridades políticas, incluindo o prefeito Wesley Araújo e o deputado estadual Luizinho Goebel, além de uma ampla participação da comunidade local.

Diversos pontos da praça foram iluminados, criando um ambiente especialmente acolhedor e festivo.

Um dos momentos mais aguardados foi a chegada do Papai Noel, que proporcionou uma festa à parte, encantando crianças, adolescentes e adultos presentes.

Para completar a celebração, um show musical com a cantora Kira Garcêz animou o público, tornando a noite ainda mais especial e memorável.