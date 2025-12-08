Bagattoli entrega colheitadeira de cereais para apoiar a agricultura familiar de Alto Alegre dos Parecis

Neste último fim de semana, o senador Jaime Bagattoli (PL) promoveu a entrega de mais um equipamento agrícola para apoiar pequenos produtores. Os beneficiários, desta vez, foram famílias ligadas à Cooperativa COOPAAP e Associação ASPROLIM, ambas do município de Alto Alegre dos Parecis.

“Quando falamos em apoiar o pequeno produtor, estamos falando em investir em formas que aumentem a produção ligada à agricultura familiar. E é isso que fizemos hoje ao entregar uma colheitadeira de cereais aos produtores dessas associações. Esse equipamento chega não só para aumentar a produtividade, mas também garantir que haja uma menor perda de grãos na hora da colheita”, explicou o senador.

Ao todo, a cooperativa e a associação já têm mais de 300 famílias associadas e a chegada do maquinário próprio deve auxiliar, principalmente, na colheita de milho e futuramente da soja, grãos em que os produtores da região vêm se especializando nos últimos anos.

“Há mais de cinco anos que nós, da cooperativa, sonhávamos com uma máquina desse porte. Vai fazer muita diferença, porque a gente vinha de uma sequência de perdas e atrasos na colheita, justamente pela falta de um equipamento como esse. Agora, esperamos que a nossa colheita fique mais fácil e eficiente”, declarou um dos produtores cooperados.

MAIS INVESTIMENTOS

Além da colheitadeira, Bagattoli já destinou mais de R$ 2,3 milhões em recursos a Alto Alegre dos Parecis. Destes, mais de R$ 550 mil para custeio e manutenção dos postos de saúde, R$ 700 mil para a compra de outros maquinários agrícolas, além de mais de R$ 1 milhão em infraestrutura que incluem a revitalização de uma praça e a construção de uma ponte.