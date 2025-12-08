Cão farejador encontra droga em ônibus durante operação em distrito de Chupinguaia

Durante a operação Faro Rondônia, a Polícia Militar realizou uma fiscalização no distrito de Guaporézinho, em Chupinguaia, quando abordou um ônibus que transportava trabalhadores para um frigorífico.

A ação contou com o apoio de cães farejadores do canil de Ji-Paraná e Cacoal,

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, durante a revista no interior do veículo, um dos cães mudou de comportamento ao identificar odor característico de entorpecente.

Diante da sinalização, os militares realizaram buscas em uma das poltronas, onde localizaram substância com características de maconha. O material foi apreendido e encaminhado para procedimentos periciais.

Na sequência, os policiais identificaram o passageiro que ocupava a poltrona onde a droga foi encontrada. Ele assumiu a posse do entorpecente e recebeu voz de prisão.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para as providências cabíveis.

A operação contou com o apoio das equipes de plantão dos distritos de Guaporézinho e Boa Esperança.