Carreta da Saúde chega a Ariquemes e promete revolucionar o atendimento oftalmológico no Vale do Jamari

A aguardada Carreta do Agora Tem Especialistas chega a Ariquemes no próximo dia 12 e deve transformar a realidade da saúde ocular em todo o Vale do Jamari. A unidade móvel, equipada para realizar desde consultas e exames até cirurgias de catarata, atenderá exclusivamente pacientes do SUS.

A confirmação foi feita nesta quarta-feira (3) pelo diretor do Departamento de Estratégias para a Expansão e Qualificação da Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Rodrigo Oliveira, durante conversa com o senador Confúcio Moura (MDB-RO) — responsável pelo pedido que levou a carreta ao município.

Com estrutura completa, a unidade oferece consultas oftalmológicas, exames especializados, biópsias e procedimentos cirúrgicos, garantindo mais agilidade e acesso à população que depende da rede pública em Rondônia.

Segundo Rodrigo Oliveira, o pedido do senador sensibilizou tanto o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, quanto o presidente Lula. “A partir do dia 12 de dezembro, em Ariquemes, estaremos levando a Carreta da Saúde de Oftalmologia”, destacou.

O senador Confúcio Moura lembrou que o programa nasceu para enfrentar a longa espera por exames e procedimentos no país — que, em alguns casos, ultrapassa três anos. “Além das cirurgias oftalmológicas que evitam a cegueira, a Carreta também vai atender demandas ginecológicas, especialmente na prevenção do câncer de mama. O presidente Lula determinou a criação de 150 carretas em todo o Brasil”, explicou.

Rondônia será contemplada com três unidades: uma já em funcionamento em Porto Velho, outra chegando agora a Ariquemes e a terceira destinada a Ji-Paraná. “É o governo federal presente em Rondônia, trabalhando de forma prática para resolver os desafios enfrentados pela nossa população”, reforçou o senador.

Participou também da reunião o Diretor de Operação da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), Williames Pimentel.