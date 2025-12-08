Colisão entre motonetas é registrada no bairro Embratel em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, a guarnição de trânsito da Polícia Militar foi acionada para atender um acidente no cruzamento da Avenida Carmelita Firmina dos Anjos com a Rua 03, no bairro Embratel, em Vilhena. A colisão envolveu duas motonetas Honda Biz 125.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o Corpo de Bombeiros prestando atendimento ao condutor de uma das motos, que apresentava escoriações leves e fratura no dedo mínimo da mão esquerda.

Ele foi encaminhado ao Hospital Regional para avaliação médica. A outra condutora relatou dores no braço e na perna esquerda, mas não precisou ser levada ao hospital.

A Polícia Técnica Científica (Politec) esteve no ponto do acidente e realizou os trabalhos periciais. Após conferência documental, uma das motocicletas foi liberada ao responsável legal, enquanto a outra foi restituída à proprietária.

De acordo com relatos dos condutores, o acidente ocorreu quando um dos veículos avançou para entrar na avenida, momento em que foi atingido pela outra motocicleta que seguia pela via principal.

Durante a ação, foi lavrado um auto de infração por falta de licenciamento obrigatório referente a um dos veículos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil e as equipes seguiram em patrulhamento após a conclusão dos procedimentos.