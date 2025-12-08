Criança é ferida por disparo acidental dentro de residência em Cabixi

Na noite de domingo, 7 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada pela equipe de plantão do hospital municipal de Cabixi após a entrada de uma criança com ferimento no pulso direito, possivelmente provocado por disparo de arma de fogo.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, a mãe relatou que a filha dormia em uma cama onde havia uma arma escondida sob o colchão.

Ao puxar o lençol para arrumá-la, o armamento teria caído ao chão e disparado acidentalmente, atingindo o pulso da criança e causando fraturas. Após receber os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena.

A mãe informou ainda que o pai da criança não estava presente durante o atendimento inicial porque havia retornado à residência para buscar documentos e roupas. Ao chegar ao hospital, ele confirmou a versão apresentada e acompanhou a guarnição até o imóvel, onde mostrou o local onde a arma havia sido deixada.

No quarto, os policiais encontraram a garrucha no chão, próxima à cama da vítima, além de uma sacola contendo dois cartuchos intactos. A arma apreendida é uma garrucha calibre .32, com um cartucho deflagrado na câmara.

O responsável pelo armamento foi conduzido à Delegacia de Polícia de Colorado do Oeste, juntamente com a arma e as munições, para que fossem tomadas as providências cabíveis.