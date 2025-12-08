Deputada federal Cristiane Lopes acompanha andamento das obras no Complexo Deroche Pequeno Franco, em Porto Velho

A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil), esteve em uma visita in loco ao canteiro de obras do Complexo Esportivo Deroche Pequeno Franco, localizado na região central de Porto Velho, para acompanhar de perto a evolução dos trabalhos. A revitalização do espaço está sendo realizada através de uma emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$500 mil.

O novo complexo contará com ringue, academia ao ar livre, palco com pista de dança, destinado a atividades como zumba, capoeira e outras modalidades, além de uma área infantil totalmente acessível. O projeto foi concebido com o objetivo de oferecer mais esporte, lazer e qualidade de vida para os moradores da capital.

Durante a visita, Cristiane Lopes lembrou que a iniciativa de reestruturar o complexo nasceu ainda durante seu período como vereadora de Porto Velho, quando recebeu a proposta de Danielzão, morador assíduo do espaço e responsável por diversos projetos sociais e esportivos desenvolvidos no local.

“O Danielzão trouxe esse sonho quando eu ainda era vereadora. Ele sempre acreditou no potencial desse espaço e na importância de oferecer mais dignidade e estrutura às atividades que já aconteciam aqui. Hoje, como deputada federal, é uma alegria enorme ver que conseguimos transformar esse desejo em obra, em realidade. É para isso que trabalhamos.”, afirmou a parlamentar.

Cristiane destacou ainda que sua atuação tem sido pautada por investimentos estruturantes para Porto Velho. Apenas durante o atual mandato, ela já destinou mais de R$97 milhões para a capital, contemplando áreas como saúde, educação, infraestrutura, lazer e esporte.

Entre os investimentos recentes, além do Complexo Deroche Pequeno Franco, a deputada também destinou recursos para a revitalização de importantes espaços públicos, como a reforma do campo da AFA, na região central; do Campo Princesão, na Zona Leste; e para a construção da nova Arena Aluísio Ferreira, que marcará um novo capítulo no esporte rondoniense.

Ao observar o avanço das obras, Cristiane reforçou sua satisfação com os resultados.“Estou muito feliz em ver esse projeto sair do papel. Em breve, a população poderá aproveitar um ambiente seguro, acolhedor e pronto para receber todas as famílias.”, finalizou.