Funcionário terceirizado desaparece com motoneta e ferramentas de fazenda em Chupinguaia; veículo foi localizado em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pelo gerente de uma fazenda em Chupinguaia, após o desaparecimento de um trabalhador terceirizado e de itens pertencentes à propriedade rural.

Segundo o comunicante, no dia anterior, o funcionário — conhecido apenas pelo apelido de “Gordinho” — pediu um capacete emprestado e, em conversa com outros trabalhadores, demonstrou interesse em saber a distância entre a fazenda e a cidade de Chupinguaia.

Nesta segunda-feira, os colaboradores perceberam que ele não havia retornado ao alojamento e, ao verificarem o local onde estava hospedado, constataram que seus pertences haviam sido retirados.

Também foi notado o desaparecimento de ferramentas e da motocicleta Honda Pop 110i ES, de cor branca e placa THI4C14, usada pelos empregados nas atividades da fazenda. O gerente informou não possuir os dados completos do suspeito, pois ele era contratado por empresa terceirizada.

A Polícia Militar repassou as informações às equipes operacionais para localização do trabalhador e do veículo. No período da tarde, uma guarnição que patrulhava a zona rural de Vilhena encontrou a motoneta abandonada.

O veículo foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado.