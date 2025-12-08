Gislaine Lebrinha participa de encontro nacional na Marcha dos Deputados Estaduais

“Foi inspirador acompanhar tantas mulheres fortes compartilhando histórias, desafios e ideias. Cada palestrante trouxe contribuições valiosas, com conteúdos que fortalecem e fazem a gente sair melhor do que chegou. Um dia de aprendizados que realmente fizeram a diferença”, afirmou a deputada.

A programação reuniu deputadas, autoridades e representantes de diversas instituições. A Marcha segue nos próximos dias com discussões voltadas ao fortalecimento do Parlamento estadual e ao equilíbrio entre as competências federais.