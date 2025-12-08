Homem é preso após descumprir ordem policial em desentendimento familiar em Vilhena

Na tarde de domingo, 7 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para intervir em um desentendimento familiar registrado na Rua Jasmim, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que reside em um imóvel cedido pelo proprietário para uso conjunto com seu companheiro, com quem teve uma discussão na noite anterior. O conflito resultou em registro policial e na concessão de medida protetiva de urgência em favor da mulher.

Ainda durante a manhã, o proprietário do imóvel teria ido até a residência com a intenção de retirá-la do local, mas não a encontrou. Já à tarde, após retornar ao imóvel orientada por autoridade judicial, a vítima solicitou ao proprietário a chave do cadeado do portão. Porém, ao chegar ao endereço, o homem entrou na área da casa, afirmou que não deixaria o local e declarou que retiraria os pertences da moradora.

A guarnição orientou o suspeito sobre a medida protetiva vigente e informou que qualquer remoção forçada de moradores depende de ordem judicial específica. Mesmo assim, ele se recusou a cumprir as determinações e permaneceu na área da residência. Além disso, disse não portar documentos de identificação.

Diante da resistência, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as devidas providências. Já na unidade, durante revista pessoal, os policiais localizaram seus documentos no bolso.

Durante a intervenção, o suspeito ainda proferiu frases de desdém à ação policial, afirmando que seria liberado rapidamente após conversar com o delegado, demonstrando desprezo pelas medidas legais adotadas.