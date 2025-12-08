Morador de Cabixi denuncia golpe após ter redes sociais clonadas

Na noite de domingo, 7 de dezembro de 2025, um morador procurou o quartel da Polícia Militar de Cabixi, após perceber que havia caído em um golpe de estelionato.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a vítima relatou que tudo começou quando viu uma publicação de um conhecido afirmando ter lucrado com um suposto investimento.

Achando a oferta interessante, ele entrou em contato para confirmar a veracidade e recebeu resposta positiva. Em seguida, realizou um PIX de R$ 180 para uma conta do Banco Inter.

Pouco tempo depois, a vítima foi procurada por outra pessoa questionando uma solicitação de transferência que não havia sido feita por ele. Nesse momento, percebeu que suas redes sociais haviam sido clonadas e que o golpista utilizava seus dados para aplicar golpes em terceiros.

Para evitar novos prejuízos, o morador divulgou em seus canais de comunicação que suas contas haviam sido invadidas e que não estava solicitando dinheiro a ninguém.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste, que dará andamento às investigações.