PM e Bombeiros são acionados para intervir em tentativa de autoagressão em Vilhena

Na madrugada desta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, onde um homem havia se trancado no banheiro de sua residência, armado com uma faca e em risco iminente de atentado contra a própria vida.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição encontrou familiares da vítima do lado de fora do imóvel, visivelmente abalados. Eles relataram que situações semelhantes já haviam ocorrido em outras oportunidades, envolvendo tentativas de autoagressão.

Diante da gravidade do caso, a equipe policial solicitou apoio do Corpo de Bombeiros. Após alguns minutos de diálogo conduzido pelos familiares, o homem foi convencido a abrir a porta e deixar o banheiro. A guarnição constatou que ele não apresentava ferimentos naquele momento.

O Corpo de Bombeiros realizou o encaminhamento até a unidade hospitalar para atendimento médico especializado.

Com base nos relatos dos familiares e nas circunstâncias observadas, a ocorrência foi registrada para as providências legais cabíveis.