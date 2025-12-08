Polícia Civil deflagra operação para prender homem que planejou assassinato do pai por questões financeiras em RO

A Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos (DERCV), deflagrou, nas primeiras horas desta segunda-feira (08), a Operação “Cronos”, destinada ao cumprimento de mandados judiciais decorrentes de investigação que apura duas tentativas de parricídio, qualificadas como homicídio tentado.

As apurações apontam que o investigado, motivado por dívidas e pressões financeiras, teria planejado a morte de seu próprio pai com o intuito de obter vantagem econômica.

As diligências indicaram que ele buscou intermediários, negociou valores, contratou executores distintos em duas ocasiões, disponibilizou veículo para a prática delitiva e monitorou a rotina da vítima.

Mesmo após a primeira tentativa não consumada, o suspeito teria articulado nova execução, demonstrando persistência, planejamento e divisão de tarefas, características típicas de crime por encomenda, com risco concreto de consumação não fosse a intervenção policial.

A denominação “Operação Cronos” faz referência à figura mitológica greco-romana que simboliza o ato do filho voltar-se contra o pai por ambição e desejo de ocupar seu lugar. A escolha remete, de forma simbólica e não personalizada, à natureza dos fatos investigados, nos quais a premeditação e o interesse econômico motivaram a ruptura do vínculo familiar e a tentativa de supressão da autoridade paterna.

A Polícia Civil de Rondônia ressalta que seu compromisso com a defesa da sociedade, a preservação da vida e a responsabilização dos envolvidos, atuando com rigor técnico, legalidade e firmeza no combate às práticas que afrontam a segurança pública e a ordem social.