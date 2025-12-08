Rondônia no topo do Brasil: Cássio Gois celebra prêmio nacional do cacau e reforça apoio ao setor

Rondônia voltou a fazer história no cenário da cacaueicultura brasileira ao conquistar posições de destaque no VI Concurso Nacional do Cacau Especial, Sustentabilidade e Qualidade, um dos mais importantes do país.

Entre 108 amostras inscritas de estados tradicionalmente fortes — Bahia, Espírito Santo, Pará e Rondônia — dois rondonienses subiram ao pódio nacional, comprovando a excelência e o potencial produtivo do nosso estado.

Na categoria Varietal e Mistura, Rondônia brilhou com:

• 1º lugar: Mauro Celso Tauffer, de Buritis (RO), com a variedade BN34 – Categoria Varietal.

• 2º lugar: José Batista de Souza, de Uruará (PA), variedade Casca Fina – Categoria Varietal

• 3º lugar: Luiz Anastácio da Silva, de Cacoal (RO), com a variedade CEPEC 2022 – Categoria Varietal.

Rondônia foi o único estado com dois produtores entre os três melhores do Brasil, reafirmando seu protagonismo na produção de cacau fino e sustentável.

A cerimônia foi marcada por emoção e reconhecimento, especialmente para Cacoal, que mais uma vez demonstra sua força no agro, sendo nacionalmente reconhecida entre as regiões produtoras de maior qualidade do país.

Participando do evento e representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Cássio Gois, autor de importantes iniciativas que impulsionam a cacaueicultura, celebrou a conquista ao lado dos produtores.

Em sua fala, o deputado destacou:

“É uma alegria imensa ver Rondônia levando dois prêmios nacionais. Os melhores cacaus do Brasil estão aqui! E ver Cacoal — que é terra do café e do cacau — subir ao pódio nos enche de orgulho. Saber que o meu amigo Luiz Anastácio, lá da Linha 13, está entre os três melhores do país mostra que nossa terra tem força, tem talento e tem futuro.”

Cássio Gois lembrou ainda que as primeiras mudas que impulsionaram a produção de Luiz Anastácio foram doadas pela prefeitura, demonstrando como políticas públicas e incentivo técnico fazem diferença para transformar a realidade agrícola.

O deputado Cássio Gois fez questão também de agradecer e reconhecer o produtor Mauro Celso, de Buritis, que participou do concurso com dedicação e qualidade, ocupando o 1º lugar na categoria Varietal.

Em sua mensagem, o deputado afirmou:

“Quero deixar meu agradecimento especial ao seu Mauro, de Buritis, que também levou o nome de Rondônia para este concurso tão importante. A participação dele mostra que o nosso estado inteiro está comprometido em produzir cacau de qualidade. Produtores como ele fortalecem a nossa cadeia produtiva e nos inspiram a continuar lutando pelo desenvolvimento da cacaueicultura em todos os municípios.”

Lei Ordinária nº 5.729 — Um marco para a cacaueicultura de Rondônia

O deputado também ressaltou a Lei Ordinária nº 5.729, de sua autoria, que institui a Política Estadual de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade em Rondônia. A legislação garante diretrizes para fortalecer a cadeia produtiva, ampliando o acesso dos agricultores a tecnologia, assistência técnica, qualificação e estímulos para alcançar novos mercados.

Segundo Cássio Gois:

“Enquanto deputado, seguirei lutando para que Rondônia avance ainda mais. A cacaueicultura é um patrimônio econômico e social do nosso estado. Com a nossa lei, damos um passo importante para incentivar quem produz e consolidar Rondônia como referência nacional.”

Com resultados expressivos e produtores que se destacam pela qualidade e inovação, Rondônia consolida seu nome como uma potência no cultivo de cacau especial. O pódio nacional deste ano prova que nosso estado está entre os melhores do país — e Cacoal, mais uma vez, mostra sua força no agro brasileiro.